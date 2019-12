Per evitare lo scioglimento del Consiglio Valle ed il Commissariamento soluzione istituzionale immediata

Sono davvero preoccupanti gli echi che arrivano dal Governo centrale che pare intenzionato a nominare la Commissione d’accesso che significa commissariare la Regione e di conseguenza sciogliere il Consiglio regionale. Si tratterebbe di un commissariamento che seguirebbe il probabilissimo scioglimento del Consiglio comunale di Saint Pierre.

Per Aosta la situazione è un pochino più complessa ed è in corso la valutazione per eventuale scioglimento. Della questione se ne starebbe occupando Francesco Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie del Governo Conte II.

Ancora non sono state prese delle decisioni ma la Regione è fortemente ‘attenzionata’ e le lenti di ingrandimento sono puntate su cosa e come decideranno di fare le forze politiche che sono in evidente stato confusionale. In una situazione di smarrimento e scoramento sono necessari nervi saldi, mente lucida, coraggio istituzionale.

E potrebbe proprio passare da una soluzione istituzionale della crisi a dare una nuova opportunità alla Valle d’Aosta per risalire la china lungo la quale rotola per una serie di comportamenti irresponsabili, in parte dovuti a leggerezza e parte dall’arroganza degli intoccabili. In Valle vivono circa 30.000 calabro-valdostani ma solo una minima percentuale è dedita al malaffare.

Quindi non si può e non si deve parlare di calabresi ma solo di ‘andraghetisti. Ce la ricordiamo l’inchiesta per lo scambio di voti di un paio di anni fa? I protagonisti non erano calabresi né calabro-valdostani.

E poi ricordiamoci che a seminare la ‘ndrangheta in Valle d’Aosta è stato proprio lo Sato centrale che nei anni 70-80 spediva al confino in Valle d’Aosta e in altre regioni del nord i condannati per ‘ndrangheta. Un criminale se è tale a casa sua continua ad esserlo anche in altre residenze. Basterebbe ripercorrere la storia della criminalità organizzata per capire che ha messo le radici in Valle proprio con chi era al confino.

Le analisi servono a poco se non si assumono comportamenti che possano far intravedere la volontà di voltare pagina indipendentemente dalle responsabilità dei singoli che saranno chiarite dalla giustizia. Per questo alla luce dei rumor che giungono da Roma sarebbe opportuna una soluzione istituzionale della crisi.

Il tutto si potrebbe tradurre nell’affidare un incarico esplorativo alla Presidente del Consiglio che, in quanto tale, potrebbe essere la garante di tutte le forze politiche così come ha fatto nell’invitare il Consiglio a rimandare in Commissione il Bilancio per trovare una sintesi che possa portare all’approvazione dell’importante documento finanziario ed evitare l’esercizio provvisorio.

La politica trovi una soluzione alla crisi istituzionale; se non lo farà sarà responsabile di un commissariamento che umilierà ancor più di quanto lo sono in questi giorni i valdostani. Una soluzione politica e istituzionale dovrebbe essere trovata da tutte le forze politiche e facilitata da un governo di larghe intese con il compito di superare contrapposizioni e speculazioni demagogiche. Andare a votare non cambierebbe nulla.

Chiunque vincesse percentualmente le elezione sarebbe sconfitto sul piano dei numeri perché nessuno potrebbe formare un nuovo governo senza un paio di stampellette.