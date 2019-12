Le sardine in piazza per il cambiamento e la legalità

Dopo il positivo riscontro ottenuto dal primo flashmob di sabato 7 dicembre in piazza Arco d’Augusto, il gruppo “6000 sardine: la Valle d’Aosta antirazzista” si ritroverà venerdì 20 dicembre 2019 alle 17 in Piazza Arco d'Augusto per incontrare i valdostani che vogliono esprimere una volontà di cambiamento positivo e costruttivo rispetto al crescente clima di intolleranza, odio, razzismo e malaffare.

Una volontà popolare che si manifesta attraverso la richiesta di un modo di agire politico improntato su valori come ascolto, solidarietà, accoglienza, alterità, rispetto dei diritti umani e legalità che, purtroppo, non sono patrimonio dell’intera collettività e che, ormai troppo spesso, sono oggetto di propaganda negativa.

Nell'occasione verrà illustrato il percorso del movimento delle sardine, nato il 14 novembre scorso a Bologna e poi sviluppato con 113 iniziative nelle piazze italiane e in alcune capitali europee. Verrà allestito un albero di Natale su cui i partecipanti potranno apporre sardine in cartone realizzate per l'occasione.

Inoltre, verranno letti estratti letterari dai libri che le persone porteranno con se in piazza, nello spirito di una cultura che vuole essere antidoto all'ignoranza del sistema. All’iniziativa è previsto l’intervento del cantautore Roberto Contardo, figlio della mai dimenticata Ida Desandré che esprimerà in musica i sentimenti condivisi dalla piazza.