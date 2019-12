Aosta: Il Consiglio comunale sotto pressione di Rete Civica

E’ ricco e con una varietà di argomenti davvero gustosi il menu che Rete Civica presenta alla Giunta municipale di Aosta nell’adunanza del Consiglio comunale convocato per mercoledì 18 e giovedì 20 dicembre; l’ultimo dell’anno 2019.

Queste le proposte

Blocco di neve in mezzo alla via In seguito alla nevicata di venerdì permane, in un punto di via Aubert, un accumulo di neve ghiacciata proprio nel centro strada, alto una quarantina di centimetri. In attesa che il caldo lo sciolga, ci si chiede perchè non venga asportato dalla strada, determinando un intralcio al passeggio e una mancanza di senso del decoro urbano ma soprattutto un ostacolo al passaggio di eventuali mezzi di soccorso. Perchè ad ogni nevicata non si asportano questi accumuli di neve, almeno nelle zone sensibili? (Presentatore: Fedi)

Regolamento e decoro case ERP in via Lexert Dopo aver appurato in Consiglio da ormai due anni (!) che alcuni abitanti di via Lexert hanno costruito manufatti abusivi nei rispettivi giardini, in barba cioè ai regolamenti edilizi e ai regolamenti condominiali (di edilizia pubblica!), dopo aver verificato che siamo anche di fronte a oltraggi al decoro urbano, nonostante tutte le promesse di intervenire nulla è cambiato. La competenza è nel frattempo passata all'ARER, ma il Comune cosa fa per sollecitare l'applicazione delle leggi su questi beni pubblici? (presentatore: Fedi)

Musei aperti a Capodanno Un anno fa chiedemmo al Comune di dialogare con la Regione con l'obiettivo di tenere aperte le sedi espositive durante i giorni di festività, in particolare il 1° gennaio. Tutti d'accordo allora, ma all'atto pratico si è ottenuto qualcosa? Qual è il risultato della trattativa promessa dalla Vicesindaco (ammesso che ci sia stata) per tenere aperti i musei regionali del capoluogo almeno il pomeriggio del primo dell'anno? (presentatrice: Lamastra)

Iniziative per il Piano di Sviluppo Turistico Finalmente sono stati acquisiti in Commissione gli studi per il Piano (atteso per anni). Siamo consapevoli che le carenze di fondi non permettono di fare voli pindarici, ma osserviamo che i principi e i suggerimenti espressi dal documento sono noti da sempre: visto che siamo a fine consiliatura, quali iniziative si intendono mettere in atto nei prossimi mesi? (presentatrice: Lamastra)

Sostituzione alberi abbattuti Negli ultimi mesi, in particolare lungo le strade del Quartiere Cogne, sono stati abbattuti numerosi alberi. Senza entrare nel merito delle motivazioni – che si spera sempre siano valide per dover effettuare abbattimenti – chiediamo di sapere se è già stata programmata la fase di piantumazione in sostituzione degli alberi tagliati, come più volte promesso, in modo da riprendere la continuità delle alberate e, se sì, quando questa avverrà. (presentatore: Fedi)

Mozioni

Frastuono notturno in Centro Lo studio dell'ARPA commissionato dal Comune ha documentato come, nelle giornate della seconda metà di luglio nelle vie Aubert e Croce di Città in orario serale e notturno, i limiti assoluti di immissione sonora hanno registrato superamenti di anche 20 decibel rispetto al limite che è di 50. Non erano quindi a vanvera le lamentele espresse dagli abitanti, esasperati dal frastuono e lesi nel proprio diritto al riposo notturno (e quindi alla salute), visto che il monitoraggio rileva in tutti i punti di misura e in tutte le condizioni il superamento dei limiti assoluti di immissione notturna fissato dalla normativa di legge.

Poichè adesso i dati ARPA sono ufficialmente acquisiti, per evitare che l'anno prossimo i cittadini debbano rivolgersi agli avvocati per far valere i propri diritti – con spese e immaginabili litigi con i proprietari dei locali – chiediamo fin da subito di individuare strumenti idonei a far contenere le emissioni sonore dei locali pubblici, in maniera ragionevole ma nel rispetto della legge, rivedendo – se del caso – i regolamenti comunali in materia. Crediamo che Aosta possa e debba offrire di meglio ai suoi abitanti: sarebbe un punto a favore anche del turismo perchè è evidente che il punto di forza della città non può essere la caciara notturna. (presentatore: Fedi)

Collegamenti con la montagna Aosta è ben collegata con Pila grazie alla funivia, ma, attraverso finanziamenti regionali, anche la media montagna viene valorizzata: è il caso del progetto Reseau Roisan, dove sono stati creati percorsi per la pratica delle mountain bike, del nordic walking, del turismo equestre, del trekking, tutti evidenziati da apposita segnaletica che unisce il paese alla Valpelline.

Queste iniziative di pratiche outdoor sono un'ottima risorsa anche turistica, soprattutto nelle stagioni morte, e facile sarebbe collegarsi da Aosta, permettendo un lavoro sinergico tra amministrazioni. Chiediamo quindi di proseguire le collaborazioni già avviate e di realizzare almeno il collegamento tra Aosta e la rete sentieristica di Roisan. (presentatrice: Lamastra)

Slot Machines (festività e tredicesime) Grazie all'ordinanza del TAR che ha bloccato la revoca della licenza, in attesa dell'udienza sul ricorso che si terrà a marzo, la sala giochi di via Chambery ha velocissimamente riaperto i battenti nei giorni scorsi, anche al fine di poter sfruttare il particolare periodo dell'anno, tra festività e tredicesime.

La revoca alla licenza derivava dall'applicazione della nuova Legge Regionale sul contrasto all'azzardopatia; oltre alle azioni della Regione, negli ultimi anni anche il nostro Comune si è molto speso per arrivare ad una restrizione del gioco d'azzardo, impegno che si era concretizzato con l'approvazione di un proprio regolamento. Nessuno discute gli atti del TAR ma è altresì giusto mantenere alta la guardia rispetto al fenomeno dell'azzardopatia: chiediamo pertanto di intensificare i controlli sul regolare funzionamento e rispetto degli orari della sala giochi in questione nonché su tutto il territorio comunale. (presentatore: Fedi.

Mozione sottoscritta da tutte le forze di minoranza

Tesolin riapriamo la trattativa con la Federazione di Atletica! Lo scopo delle singole società sportive è quello di utilizzare gli impianti, non di gestirli. La volontà della nostra Amministrazione è di affidare in gestione l'impianto Tesolin, così come la Federazione di Atletica ha dichiarato a più riprese di essere disponibile a prenderne in carico la gestione. Tuttavia la trattativa si è chiusa infruttuosamente a fine novembre, con il risultato che il Comune continuerà a gestire in forma diretta il Campo scuola (come già fa da settembre). Per riaprire la trattativa è però necessario trovare il punto di incontro su temi fondamentali come il canone di concessione, la durata dello stesso, quali costi saranno coperti dall'ente pubblico, la definizione degli interventi straordinari, ecc.... Fino al primo marzo l'impianto outdoor è chiuso: chiediamo di riaprire il tavolo di confronto in maniera da arrivare pronti per quella data con l'accordo fatto. (presentatrice: Lamastra; *mozione sottoscritta da AltraVda, Lega, M5S e Addario)

Strumenti di partecipazione (Forum dei cittadini)

Il nostro Statuto comunale dedica un intero Titolo alle forme e agli strumenti di partecipazione: referendum, forum e istanze, proposte, petizioni. Il Forum, agile strumento di partecipazione e confronto tra cittadini e amministrazione, sul modello dei débats publics francesi o dei focus group recentemente sperimentati durante l'elaborazione del Piano Strategico, è l'unico a non disporre ancora di un regolamento che lo renda attuabile. Per questo motivo chiediamo che la discussione sul tema sia portata in Commissione già dal mese di gennaio. (presentatore: Sartore. *Mozione sottoscritta anche da AltraVda, Lega, M5S)