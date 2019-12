Legambiente boccia la ferrovia valdostana: è tra le peggiori d’Italia

La linea ferroviaria Torino - Ivrea – Aosta è tra le dieci peggiori d’Italia, e l’introduzione dei bimodali non ha migliorato la situazione, se non parzialmente, secondo uno studio di Legambiente. Per la precisione, nella graduatoria negativa la nostra linea occupa il nono posto.

"La tratta - si legge nel rapporto di Legambiente - non è elettrificata tra Ivrea ed Aosta e nessun finanziamento per la realizzazione dell'opera è al momento disponibile.”

“Il problema principale – continua il rapporto - riguarda l'inadeguata composizione (tre carrozze, a volte anche due) con cui molto frequentemente, in modo sempre meno occasionale, viene realizzato il treno del mattino più utilizzato lungo la tratta Aosta-Ivrea-Torino, il Regionale che parte da Ivrea alle 7.32 per arrivare a Torino Porta Nuova alle 8.35. Nei fatti, in quelle occasioni già ad Ivrea il treno si riempie totalmente, a Strambino e a Caluso si trova posto solo in piedi e via via sempre più stipati, da Chivasso le condizioni di viaggio diventano proibitive.”

Segnalazioni di eccessivo affollamento, per scarsità di carrozze, sono pervenute anche su altri treni tra quelli delle fasce mattutine e serali più utilizzate dai pendolari.

“Inoltre, - nota ancora Legambiente -con l'entrata in servizio dei treni bimodali dallo scorso 6 ottobre, come era assolutamente prevedibile consultando la capienza di questi convogli, i problemi di affollamento si sono aggiunti anche a questa categoria di treni, che per ora non sono ancora stati usati sulle tracce a maggior frequentazione.”

Grazie ai treni bimodali con motori convertibili da diesel ad elettrico, proprio per poter entrare nella stazioni di Torino dove i diesel sono proibiti, dovevano temporaneamente essere superate queste criticità. “Al contrario – dice il rappoorto - il cambio numero treno e la sosta prolungata ad Ivrea, che varia dai 6 a 15 minuti non hanno migliorato la situazione.”

Nel frattempo quindi i disagi subiti dai pendolari continuano, con corse in ritardo molto spesso a causa dei guasti ai numerosi passaggi a livello presenti sulla linea, con il record per la tratta tra Quincinetto e Chivasso con 49 passaggi a livello, una media di uno per chilometro.