Souhaitable approbation de document financier

Le Comité Fédéral de l’Union Valdôtaine, à la suite des nouvelles judiciaires publiées dans la presse, exprime pleine solidarité à ses élus concernés dans cette enquête très délicate et qui touche profondément l’opinion publique. Le Comité, tout en ayant confiance dans les magistrats et les juges, est certain que nos élus pourront démontrer leur innocence au moment dû.

En considérant l’importance de l’approbation du budget régional pour la communauté, l’Union Valdôtaine retient indispensable faire appel à la responsabilité de tous les conseillers régionaux afin de trouver une large entente visant à approuver le document comptable.

En tout cas, suite à l’éventuelle et souhaitable approbation de ce document financier et de programmation de la Région, le Comité Fédéral demande aux élus de l’Union Valdôtaine de signer les démissions et de procéder ainsi à de nouvelles élections dans le plus bref délai.