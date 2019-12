Interventi della Regione in materia di affidamento familiare e a favore di giovani adulti

Disciplinare in modo specifico l’affidamento familiare, facendo rientrare in questa fattispecie non solo l’affidamento residenziale, ma anche quello part time e l’affiancamento tra famiglie, andando a sottolineare il valore sociale dell’istituto dell’affido e della solidarietà orizzontale tra famiglie, e prevedendo contributi economici differenziati a seconda del progetto previsto per il minore. è l'obiettivo di un prevvedimento assunto dalla Giunta regionale.

"A seguito dell’analisi condotta dall’Ufficio minori in riferimento agli affidamenti familiari e della necessità di recepire le raccomandazioni contenute nei più recenti documenti nazionali in merito ai diritti dei minori fuori famiglia, è nata l’esigenza di intervenire con questa deliberazione", spiega l’Assessore Mauro Baccega.

Nel documento vengono precisate le diverse forme di affidamento in un continuum di interventi che presentano diversi livelli di complessità, da quelli con meno necessità di intervento istituzionale, ad altri con maggiore necessità di supporto e che richiedono quindi più formazione e risorse agli affidatari in quanto le situazioni familiari da accompagnare presentano maggiori complessità.

La Giunta ha così aggiornare le modalità inerenti alla collocazione di minori presso comunità e in ultimo la revisione degli interventi a favore di giovani adulti. A sostegno delle famiglie è stata approvata una spesa complessiva di 321 mila euro per l’erogazione di contributi per l’anno 2020 a favore delle famiglie affidatarie.

Nel dettaglio i contributi che si possono riconoscere alle diverse forme di affidamento sono:

1. per gli affidamenti familiare residenziale a parenti e a terzi:affidamenti residenziali:- a terzi: 671 euro mensili- a parenti: 504 euro mensili

2. per gli affidamenti residenziali solo diurni o notturni:- a terzi: 336 euro mensili- a parenti: 252 euro mensiliprevedendo per gli affidamenti residenziali di minori con particolari necessità, in base al progetto, un incremento dell’assegno di cura fino al massimo del 30% dell’importo previsto;

3. per gli affidamenti part time e per l’affiancamento tra famiglie, importi differenziati a seconda dell’impegno orario mensile richiesto, del progetto e della sua durata concordati con l’equipe socio sanitaria referente:

- fino a 24 ore mensili: 25 euro mensili fino ad un massimo di 300 euro annui;- oltre le 24 ore mensili: 75 euro mensili fino ad un massimo di 900 euro annui;

4. per l’eventuale presenza del tutor all’interno dei progetti di affiancamento tra famiglie pari a 80 euro al mese.