DIMISSIONI DA CONSIGLIERE DI ANTONIO FOSSON

Al Presidente del Consiglio regionale della Valle d’Aosta

dott.ssa Emily Rini

Aosta, 16 dicembre 2019

Egregio Presidente,

Nel ribadire con forza la mia totale estraneità rispetto ai fatti di cui ho avuto lettura negli ultimi giorni sui giornali e per onorare quel senso di responsabilità anche politica che ho sempre perseguito ed anche per salvaguardare la mia personale dignità, profondamente ferita dalle infamanti ipotesi che mi vengono formulate, con la presente rassegno le mie dimissioni da Consigliere regionale.

Amareggiato, non riuscirei più a svolgere un ruolo politico. In poco tempo si può distruggere una persona senza ricordare tutto quello che ha fatto nella sua vita e come l’ha fatto.

Depongo ancora una volta la massima fiducia nella giustizia, nella magistratura e nell’operato delle forze dell’ordine.

Lascio ai miei avvocati di entrare nel merito dei fatti e dei rilievi che mi sono addebitati quando avranno conoscenza del contenuto delle indagini espletate, con la speranza che tutto si chiarirà in breve tempo.

Ringrazio chi mi ha aiutato in quest’anno: il mio Governo, la mia maggioranza, tutti i dirigenti, funzionari, il personale regionale e, in modo particolare, la mia famiglia.

Ringrazio anche le numerosissime persone che in questi ultimi giorni mi hanno manifestato la loro stima e solidarietà.

Distinti saluti.

Antonio Fosson