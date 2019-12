La Valle trascinata da Aosta precipita dal podio nella classifica del 'vivere bene' del Sole24Ore

Si tratterà pure della classifica sul benessere degli italiani provincia per provincia, ma allora bisogna dire che gli aostani, o meglio i valdostani, quest'anno hanno vissuto meno bene che negli anni precedenti.

Rispetto al 2018, infatti, Aosta cade dal podio e perde una posizione nella classifica del rapporto 'Qualità della vita 2019', pubblicato da Il Sole 24 Ore, posizionandosi al quarto posto alle spalle di Milano, Bolzano e Trento. Nel 2017 era addirittura seconda.

L’indagine annuale del quotidiano economico, giunta alla 30esima edizione, misura il benessere nei capoluoghi di provincia italiani (per Aosta viene considerato anche l’ambito regionale) tramite 42 indicatori suddivisi in sei macro-aree: “Ricchezza e consumi”, “Affari e lavoro”, “Ambiente e servizi”, Demografia e società”, “Giustizia e sicurezza” “Cultura e tempo libero”.

Per quanto concerne il primo indicatore, il capoluogo valdostano si classifica al primo posto: gli aostani hanno un buon reddito e spendono volentieri ma si confermano anche buoni risparmiatori. Nella macro-area “Affari e lavoro” Aosta è 23esima - un dato non positivo ma in crescita rispetto al 2018 quand'era 41esima - trainato dalla buona performance nell’indicatore relativo alle start up innovative che in Valle hanno trovato terreno fertile.

La classifica mostra un andamento positivo anche per "Ambiente e servizi”, dove Aosta è 13esima e per la macro-area “Giustizia e sicurezza” in cui Aosta è terza ma perde una posizione rispetto allo scorso anno: è la città con meno reati legati agli stupefacenti ma la percezione di sicurezza da parte dei cittadini è diminuita in questi mesi. Aosta va malissimo nell'area "Demografia e società" dov'è 78esima con una caduta a picco rispetto al 2017 quando era al primo posto. Il tasso di mortalità è aumentato, assai diminuito quello delle nascite e la comunità aostana e più in generale valdostana appare 'lenta' rispetto alle prospettivie di cambiamento sociale, culturale ed econmico in corso nel Paese.

Per "Cultura e tempo libero" Aosta è al quinto posto in classifica, uno in meno rispetto al 2018: i valdostani hanno lievemente ridotto le uscite a concerto, a teatro e al cinema e risultano più 'freddi' rispetto al passato nei confronti delle iniziative pubbliche organizzate dal Comune di Aosta.