Dal Senato nella legge di bilancio 15 mln per tutela territorio VdA

“Grazie a un emendamento a mia prima firma, con la Legge di Bilancio sono stati stanziati alla Regione Autonoma Valle d’Aosta / Vallée d'Aoste 15 milioni in tre anni per supportare gli enti locali negli investimenti a tutela dell’ambiente alpino e in particolare per il contrasto al dissesto idrogeologico.” Lo scrive in una nota il senatore dell’Union Valdotaine e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Albert Lanièce.

“Il punto vero – spiega Lanièce - è che i cambiamenti climatici in atto richiedono una nuova modalità di ripartizione dei fondi, che non possono più essere parametrati in base alla superficie o al numero di abitanti. Con queste risorse il Governo ha saputo dimostrare attenzione a una questione che presto però dovrà assumere un carattere strutturale, di revisione dei criteri di ripartizione delle risorse. In Commissione - prosegue il senatore valdostano – siamo riusciti anche ad escludere dall’aumento dell’IRES per i grandi concessionari le partecipate idroelettriche".

Infatti, nel caso della CVA, avrebbe comportato un aumento della pressione fiscale di circa 7 milioni euro all’anno. Sempre in Commissione, è stato approvato un ordine del giorno con il quale il Senatore della Valle d'Aosta "impegna il Ministero dei Trasporti a reperire quanto prima le risorse per l’ammodernamento della linea ferrovia Torino-Aosta".

Tra le altre novità apportate alla Legge, c’è il nuovo fondo di 3 milioni di euro in tre anni per il sostegno alle bande musicali. Positivo è lo stanziamento economico per incrementare da subito di 1000 unità le borse di studio per le scuole di specializzazione in medicina, con l’impegno a far crescere ulteriormente questo numero in futuro.

"Importante - sottolinea Laniece - è anche la modifica della norma sullo stralcio in fattura per i lavori di efficientamento energetico. Si accolgono così le richieste degli artigiani e delle piccole imprese, i quali, con la precedente normativa, rischiavano una vera e propria crisi di liquidità. Tutti elementi positivi, che consolidano il valore di una Legge di Bilancio il cui principale merito è quello di aver scongiurato l’aumento dell’IVA lasciato in eredità dal precedente Governo e che avrebbe inferto un duro colpo alle attività imprenditoriali e agli esercizi commerciali dei territori di confine. Per questo voterò a favore della manovra, rinnovando la mia fiducia all’esecutivo".