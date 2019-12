La pittura materica di Rita Scarpelli a La Salle

Dopo aver sperimentato olio ed acquerello, frequentando corsi a Milano, compreso un periodo all'Accademia di Brera, la pittrice Rita Scarpelli ha coltivato il gusto della creatività con la scoperta e l'applicazione della pittura materica.

Pittura materica, ossia l’uso di materiali diversi come stucco, gesso, sabbia per creare textures suggerite da ciò che si osserva prevalentemente nei boschi, ma non solo. Quadri che evidenziano la forma di un ramo, di un legno spiaggiato, la leggerezza di un tessuto o la pesantezza di un sasso che suggeriscono all’artista una composizione emotiva e non descrittiva.

Rita Scarpelli esporrà i suoi più recenti lavori a La Salle, nella sede del Comune in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, dal 21 dicembre. In quest’occasione si potranno ammirare nuovi lavori che evidenziano la parte nascosta delle cortecce tramite i colori, secondo la sensibilità della pittrice che è solita adoperare per i suoi lavori oggetti reali quali pietre, tele, rami.

L’esposizione rimarrà aperta sino al 10 gennaio 2020.