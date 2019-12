Morto il canonico Silvio Perruquet

Don Silvio era nato a Valtournenche l’11 giugno 1931. Ordinato sacerdote il 26 giugno 1955, inizia il suo ministero come Vicario parrocchiale presso la Parrocchia di San Lorenzo in Aosta dove rimane fino al 1° settembre 1961 quando viene nominato Parroco di Pontey. Il 1° settembre 1973 diventa Parroco di Châtillon.

Dal 1966 al 1973 è anche Assistente diocesano della Gioventù di Azione Cattolica. Nominato Canonico di Sant’Orso il 6 luglio 1983, succede al Can. Vesan come Parroco di San Lorenzo il 16 ottobre dello stesso anno. Dimessosi dalla Parrocchia nel settembre 1997, il Can. Perruquet continua il suo ministero presso la Collegiata di Sant’Orso come confessore e presso diverse parrocchie della diocesi in particolare Cervinia, Sarre e Chesallet fino a quando per motivi di salute deve ritirarsi presso il Refuge Père Laurent, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita terrena, assistito dalla sua famiglia e dagli operatori dell’Istituto.

La camera ardente sarà allestita presso la Sala Priorale del Priorato di Sant’Orso in Aosta (ingresso su Via Sant’Orso 10 - primo piano) a partire dalle ore 15.00 di domani, martedì 17 dicembre 2019.

Il Santo Rosario sarà recitato nella medesima Sala Priorale sempre domani, martedì 17 dicembre 2019, alle ore 19.00.

La Santa Messa esequiale, presieduta da Mons. Franco Lovignana, Vescovo di Aosta, sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Valtournenche mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 10.00. Successivamente la salma del caro don Silvio sarà tumulata nel cimitero di Valtournenche.