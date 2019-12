Valgrisenche: In Consiglio comunale si discute di società partecipate

La razionalizzazione, da parte dell’Amministrazione locale, delle quote di partecipazione dell'Amministrazione nelle società partecipate tra cui quella di maggioranza del 75% della società idroelettrica partecipata Le Chatelet srl è il punto più importante all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Valgrisenche, che si riunirà venerdì 20 dicembre per l’ultima seduta del 2019.

“L’approvazione o meno del piano di razionalizzazione delle società partecipate da parte del Comuni è un obbligo di legge – spiega il sindaco, Riccardo Moret – ma per noi non si tratta di un semplice atto dovuto perché, nell’ottica di un ripensamento globale dell’energia derivante da fonti alternative, dobbiamo confrontarci su come utilizzare al meglio la nostra risorsa idroelettrica. In questo senso, prevedo la convocazione di un Consiglio appositamente dedicato”.

All’ordine del giorno anche il prelievo della somma di 10mila euro dal fondo di riserva “per alcune opere urgenti di manutenzione strade e luoghi pubblici”, precisa Moret. Nel corso della seduta dovrà anche essere approvata la convenzione tra l’Amministrazione comunale e il ministero del lavoro e delle Politiche sociali per i controlli anagrafici relativi all’assegnazione del reddito di cittadinanza.