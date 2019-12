Valdôtains, debout!La Jeune Vallée d’Aoste apprend avec dégoût, amertume, tristesse et colère, mais sans hélas surprise, les premiers résultats de l’enquête “Egomnia”.

Nous croyons sincèrement à l’honnêteté personnelle de la plupart membres despartis dits autonomistes. Mais précisément ce qui ressort est qu’ils ont alors ététrahis, ignoblement trahis, par leurs dirigeants. Et qu’il est grand temps qu’ils s’enrendent compte et prennent les décisions qui s’imposent.

Une lutte à mort est engagée contre ce qui n’a jamais fait partie de nous et ne devrajamais plus nous effleurer.Toutes les femmes et tous les hommes de bonne volontéont le devoir de s’y engager.

Le temps des demi-mesures est terminé.Ils nous a en effet conduit là où noussommes.Débout, Valdôtains!Debout et disons haut et clair que nous sommes autre chose!Debout, pour la Vallée d’Aoste!