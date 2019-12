INCHIESTA GEENNA DIMISSIONI FOSSON VIERIN BORRELLO BIANCHI: Roberto Luboz (Lega)

Le Conseiller de la Lega VdA Roberto Luboz a dit que «il ne fallait pas une grande imagination pour penser à la fin de cette "alchimie chromatique" qui a été à la base de cette majorité, au moment où Rete Civica est entrée dans une coalition qui a porté à une "nuit valdotaine" habitée par des "revenants" dont nous ne sentions pas le désir. Le problème est que le rouge et le noir de nos drapeaux, dont nous étions fiers, sont devenus pâles dans nos cœurs: notre idéologie et notre culture ont disparu. Vous avez jeté la Vallée d'Aoste dans les déchets.» E ha aggiunto: «Abbiamo subìto la vita di una maggioranza machiavellica, che puntava solo a non morire e ha agito senza alcuno scrupolo, pur di salvare la poltrona. E adesso ha scelto l'harakiri: stanno emergendo fatti che avranno bisogno di tempo, energie e forza per essere combattuti. Credibilità, responsabilità, serietà e coscienza sono state barattate per connivenza e clientelismo. Come potremo "resurgir"? Condannando politicamente e senza appello tutto questo, e cercando di nuovo il nostro orgoglio. La fiducia è stata minata in maniera disonorevole e ignobile: forse dovremmo listare a lutto le bandiere del palazzo regionale.»