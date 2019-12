INCHIESTA GEENNA DIMISSIONI FOSSON VIERIN BORRELLO BIANCHI: Paolo Sammaritani (Lega)

Per il Consigliere Paolo Sammaritani (Lega VdA), «la politica deve riappropriarsi di credibilità, di dignità e di coerenza, ma non a correnti alterne. I nostri cittadini sono delusi perché hanno capito che da sola la politica non ce la fa e deve intervenire la magistratura. Per uscire dal pantano e smetterla con le manovre di palazzo la soluzione è una: quando ci sono troppi problemi complessi, bisogna tornare ai principi; in questo caso, ridare voce agli elettori. Recuperiamo un minimo di dignità per proporci ai cittadini con una faccia presentabile ed evitare il più possibile l'astensionismo, perché meno si vota e più è facile condizionare le elezioni, anche con infiltrazioni molto pericolose. Spero in un sussulto di orgoglio e che si ridia la parola agli elettori valdostani.»