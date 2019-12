INCHIESTA GEENNA DIMISSIONI FOSSON VIERIN BORRELLO BIANCHI: Maria Luisa Russo (M5S)

La Consigliera Maria Luisa Russo (M5S) ha detto: «Il Movimento 5 Stelle aveva denunciato la presenza di infiltrazioni mafiose nelle nostre istituzioni già nel 2013. Ma in pochi ci hanno creduto, in tanti ci hanno deriso. Il voto di scambio e il sistema clientelare rendono schiavi e complici: la vicinanza e la collusione tra la 'ndrangheta e diversi politici coinvolgono i cittadini in questo circolo vizioso. La denominazione "Egomnia" dell'indagine in corso ben esprime anche la tracotanza dei colleghi che non hanno fatto menzione degli avvisi di garanzia, violando il primo dovere degli amministratori nei confronti della cittadinanza. Il futuro ci dirà se ci sarà un processo, se ci saranno condanne, ma non servono processi per condannare quei rappresentanti delle istituzioni che hanno cercato contatti e voti con 'ndrangheta. Dobbiamo affrontare questa situazione con il più alto senso di responsabilità che ognuno può trovare in se stesso, evitando spot elettorali ed eccessiva semplificazione.»