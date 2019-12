INCHIESTA GEENNA DIMISSIONI FOSSON VIERIN BORRELLO BIANCHI: Manuela Nasso (M5S)

La Consigliera Manuela Nasso (M5S) ha sostenuto che «non bisogna cercare un solo colpevole, che è quello che viene messo in prima pagina. Altrettanto colpevoli sono quei cittadini che vendono il proprio voto, una libertà fondamentale e conquistata con fatica: occorre lavorare per recuperare il rispetto per le Istituzioni e per la democrazia, a ogni livello. Mi crea imbarazzo l'idea che i colleghi sapessero da settimane, se non mesi, di essere indagati: in queste condizioni come ha potuto il Presidente della Regione operare con serenità, rispondere alle interrogazioni, affrontare i lavori di quest'Aula anche sul tema della mafia? È un comportamento scorretto e inquietante, che non può essere corretto da una presa di distanza. Possiamo tornare al voto anche domani, ma dobbiamo avere ben chiaro che questa non è la cura: bisogna investire sulla cultura della legalità, perché il sistema mafioso non viene combattuto con il ritorno alle urne, ma con la formazione e l'informazione.»