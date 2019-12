INCHIESTA GEENNA DIMISSIONI FOSSON VIERIN BORRELLO BIANCHI: Luciano Mossa (M5S)

Per il Consigliere del M5S Luciano Mossa, «la buona amministrazione è quella che gestisce il bene pubblico per migliorare il benessere di tutti i cittadini valdostani e non a favore di poche cosche malavitose. Se non fossero emersi questi gravi fatti, saremmo qui a votare una legge di bilancio prodotta da persone influenzate dalla malavita. Le accuse che leggiamo sono pesantissime e le prove sembrano schiaccianti: oltre a chi si è dimesso, ci sono altri che dovrebbero fare ugualmente un passo indietro, perché altrettanto coinvolti in questi rapporti con le 'ndrine, senza aspettare ulteriori avvisi di garanzia. Anche chi ha richiesto sostegno alla "locale", magari venendo respinto, ha le stesse identiche responsabilità di quelli che invece hanno ricevuto sostegno da quest'ultima, così come ha gravi responsabilità chi ha beneficiato dei voti della malavita garantendo in cambio posti di lavoro. Siamo stati eletti per legiferare: invece, puntualmente, siamo qui a prendere atto di scandalosi fatti di cronaca che ci mostrano agli italiani non come la meravigliosa regione turistica che dovremmo essere ma come una delle più corrotte regioni della nostra penisola nonostante le nostre piccole dimensioni.»