INCHIESTA GEENNA DIMISSIONI FOSSON VIERIN BORRELLO BIANCHI: Daria Pulz (Adu-VdA)

Per la Consigliera di ADU-VdA Daria Pulz, «il voto di scambio è un atto di prostituzione, che può facilmente attecchire in politica se il politico non ha un rigore deontologico personale e il suo partito non lo supporta abbastanza. Ci sono comportamenti inopportuni da evitare e i politici non possono far finta di non conoscere certi ambienti, così come bisogna resistere a qualsiasi pressione. Questa è una questione di libertà, che per me è un valore assoluto. Sarò estremista, ma nutro un odio profondo per chi chiede il voto: se la gente ritiene che abbiamo degli strumenti validi per poterla rappresentare, allora ci può votare senza che chiediamo nulla. Il voto di scambio, invece, è l'esatto opposto, è vergognoso e indegno. Questa situazione è surreale e ora ci attendono mesi di stallo nei lavori di questo Consiglio, con tutti i problemi urgenti che, invece, dobbiamo affrontare. L'unico aspetto che ci consola è che nessuna riforma di sistema sarà possibile con un Consiglio così delegittimato, in particolare la proposta di Bertin-Minelli verso una pericolosa svolta iper-presidenzialista. Trovo sconcertante che gli autonomisti continuino a ripetere come un mantra che il Presidente-Prefetto è una peculiarità irrinunciabile della Valle: il nostro Statuto è vecchio di 70 anni e può essere cambiato, soprattutto alla luce di quanto successo. Bisogna separare i poteri affinché si controllino a vicenda.» La Consigliera ha quindi lanciato un appello: «Il bilancio va approvato adesso, anche se non è perfetto: non si può abbandonare a se stessi 74 Comuni, abbiamo il dovere di occuparci dei cittadini valdostani subito. Dopo, potremo rassegnare tutti le dimissioni e andare al voto per il rispetto delle istituzioni. Per questo Natale auguro alla Valle una sola cosa: uscire dalla schiavitù in cui è stata ridotta dal clientelismo; auguro di rialzare la testa e la schiena, di ritrovare una sua dignità. Noi siamo una goccia nell'oceano, ma una goccia limpida.»