Aosta: L'Associazione Quartiere Cogne festeggia il Natale ma non dimentica i problemi del quartiere

Ribadire l'impegno a proseguire l'attività per migliorare la vivibilità nel quartiere, tracciare un bilancio di quanto fatto in questo 2019 che volge al termine ma soprattutto ritrovarsi per lo scambio degli auguri di Natale. Questo il senso della 'Festa di Natale' con rinfresco organizzata dall'Associazione Quartiere Cogne-Aqc di Aosta per venerdì 20 dicembre alle 20,30 al bar Grivola.

"Sono invitati gli associati, la popolazione aostana e gli amministratori locali ed esponenti politici comunali e regionali - spiega Rosalia Ventrini, presidente dell'Aqc - per un momento di convivialità ma anche di sereno confronto sulle diverse problematiche del nostro quartiere e, più in generale, della città".

Ribadendo la totale aparticità dell'Associazione, Ventrini sottolinea che "la nostra volontà è quella di affrontare le diverse questioni in un'ottica trasversale, che tenga conto delle proposte e dei progetti di tutti, senza distinzioni di colore o di appartenenza politica.

I residenti del Quartiere Cogne toccano con mano tutti i giorni gli effetti negativi di tante promesse mai mantenute, ora vogliamo vedere azioni concrete anche perchè noi abbiamo fatto, facciamo e faremo sempre la nostra parte". Nel 2020 proseguirà la manutenzione di aree verdi e spazi comuni da parte dei volontari dell'Associazione e, precisa Ventrini, "cercheremo di implementare l'assistenza agli anziani del quartiere; la solitudine degli anziani è un grosso problema che talvolta ha conseguenze drammatiche, come purtroppo recenti fatti di cronaca ci hanno dimostrato. Per noi è un grande dolore sapere che persone alle quali abbiamo cercato di dare la massima assistenza possibile sono morte in casa, da sole, senza conforto né cure. Non vogliamo che simili episodi si ripetano ma ci serve l'aiuto di tutti".