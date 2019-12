Les photos qui valorisent les beautés du Grand Paradis et de la Haute Savoie

Ont été proclamés les trois vainqueurs du concours photographique organisé par la Fondation Grand Paradis pour le versant italien et la Communauté de communes Haut-Chablais et la Communauté de communes du Pays d’Evian-Vallée d’Abondance, pour le versant français.

Le concours fait partie du projet P.A.C.T.A., qui a pour objectif la promotion de la culture dans le territoire alpin dans le cadre d’un partenariat au niveau transfrontalier entre les vallées du Grand Paradis dans le Val d’Aoste et les vallées d’Aulps et d’Abondance en Haute-Savoie afin de favoriser rencontres et échanges entre la France et l’Italie et enrichir l’offre culturelle dans les régions frontalières.

En novembre 2018, six photographes professionnels ont été sélectionnés et chargés de mettre en lumière les trois territoires; chacun d’eux a présenté avec dix clichés le patrimoine culturel et naturel de ces vallées.

Le jury technique italo-français constitué de Luisa Vuillermoz (Directrice de la Fondation Grand Paradis), de Dominique Louis (Directeur Domaine de découverte de la Vallée d'Aulps, Haut-Chablais) et de Sébastien Lamouille (Animateur de l’architecture et du patrimoine du Pays d’art et d'histoire pays d’Evian – vallée d’Abondance) réuni à Chamonix, a sélectionné les trois photos gagnantes, toutes au goût hivernal et au grand charme visuel, qui recevront un prix de 600 € chacun.

Les trois clichés gagnants du concours transfrontalier sont: «Solitude monacale » d’Antoine Berger, prise de vue aérienne de la Chapelle Saint Bruno à Bellevaux où l’auteur nous emmène dans un monde suspendu à la frontière entre le paysage humain et l’immensité de la forêt; « Rencontre » de Fabien Dubessy pour la vallée d’Abondance qui immortalise l’hiver avec une photo entre la peinture et la photographie, où, dans une atmosphère de conte de fées nordique, nous rencontrons le regard d’un animal unique.

Enfin Enzo Massa Micon avec « Ski de fond dans le Parc National Grand Paradis, Pont de Valsavarenche » représente la géométrie du rapport entre l’homme et le paysage dans un dynamisme équilibré et élégant. Les trois images sont visibles sur les sites internet des trois partenaires et seront valorisées dans le cadre d’événements sur le territoire; seront exposées au Centre pour visiteurs du Parc National Grand Paradis à Cogne pendant l’ouverture d’hiver.

Le concours a été lancé par le projet P.A.C.T.A. – Promouvoir l’Action Culturelle en Territoire Alpin (Interreg V-A Italie-France ALCOTRA 2014-2020) pour le développement interrégional Italie-France