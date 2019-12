Depositate le dimissioni del Presidente della Regione, Antonio Fosson

La presidente del Consiglio Valle ha ricevuto la lettera di dimissioni dalla carica di Presidente della Regione da parte del Consigliere Antonio Fosson. Il Presidente Fosson ha anche trasmesso la lettera di dimissioni da parte del Consigliere Stefano Borrello dalla carica di Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica.

L'Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, Laurent Viérin, ha comunicato la decisione di voler depositare le proprie dimissioni dalla carica. La presa d'atto delle dimissioni del Presidente della Regione e dell'Assessore Stefano Borrello è stata inserita nell'ordine del giorno suppletivo del Consiglio regionale in programma da lunedì 16 a giovedì 19 dicembre 2019, già convocato in sessione ordinaria con un ordine del giorno incentrato principalmente sui documenti di bilancio della Regione per il triennio 2020-2022. L'ordine del giorno sarà integrato con un ulteriore punto sulle dimissioni dell'Assessore Laurent Viérin.

I lavori del Consiglio inizieranno lunedì 16 dicembre alle 15.00. Sempre questa mattina, il Consigliere Luca Bianchi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente della V Commissione consiliare permanente e da Capogruppo dell'Union Valdôtaine in Consiglio regionale.