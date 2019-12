Solidarietà di Baccega ai colleghi di Giunta e di Consiglio coinvolti nella Geenna 2

“Sono dispiaciuto ho lavorato con loro fianco a fianco sia con i colleghi di Giunta che con il mio capogruppo. Mi stringo a loro perché so cosa vuol dire, devi comunque andare avanti. Le questioni ti distruggono dentro e devi far buon viso a tutti, ma spesso il pensiero va sempre li. Si coinvolgono le famiglie e poi le persone che ti sono vicine. Un vero peso. Auguro loro che si concluda presto con un giudizio per loro positivo”. Mauro Baccega, assessore regionale alle Finanze, intervenendo all’Assembela di Epav, ha espresso così “solidarietà umana” ai politici indagati nell’ambito dell’inchiesta Geenna 2.

“Ora – ha spiegato ai simpatizzabti e iscriti di Epav - abbiamo 60 giorni per cercare di integrare il programma e con questo coinvolgere partiti e movimenti in un percorso che porti alla fina della legislatura, altrimenti si torna al voto. Sono dispiaciuto in quanto il Bilancio di previsione andava in discussione già lunedì”.

Un bilancio che assegna “risorse importanti e che rispondeva alle esigenze dei valdostani e soprattutto per quanto riguarda la sanità e le politiche sociali dava risposte importanti”, ha rimarcato. Baccga ha poi sottolineato l’importanza della legge sull’attrattività dei medici “che rimarrà ferma in commissione, con mio grande rammarico perché su quella Legge ci abbiamo lavorato tanto. E poi tanto altro, le risorse per gli Enti locali, per l’AUSL, per fare partire la macchina amministrativa”.

Concludendo il l’intervento ha detto: “La palla passa alla politica. Partiti e movimenti si confronteranno per dare un governo stabile che arrivi a fine legislatura, azzerando tutto e rilanciando, altrimenti si torna al voto”.