La lotta dei pensionati continua anche ad Aosta

I pensionati tornano in piazza, dopo la grande manifestazione del 16 novembre a Roma. Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati organizzeranno un sit-in martedì 17 dicembre dalle 9 alle 13, davanti a Palazzo Regionale ad Aosta per sollecitare il Governo a farsi carico delle rivendicazioni dei pensionati, contenute nelle piattaforma unitaria, al centro della manifestazione nazionale del 16 novembre scorso. I sindacati rimarcano i reiterati appelli fatti al Governo per ottenere risposte alla istanze di sedici milioni di cittadini.

“Appelli finora caduti nel vuoto” affermano con fermezza le organizzazioni sindacali dei pensionati. Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati chiedono: il ripristino di un sistema di rivalutazione equo che tuteli il potere d'acquisto delle pensioni; la ricostruzione del montante come base di calcolo per chi ha subìto il blocco negli anni precedenti; l’allargamento della platea dei beneficiari della quattordicesima; la separazione della previdenza dall’assistenza.

Le organizzazioni sindacali dei pensionati chiedono al Governo il taglio delle tasse anche per i pensionati e una seria lotta all’evasione e all'elusione fiscale. Sul fronte della sanità, la piattaforma sindacale propone: un adeguato finanziamento del Servizio Sanitario nazionale per permettere a tutti di curarsi; il superamento delle liste d’attesa; la garanzia dei livelli essenziali di assistenza sanitaria uguali in tutto il Paese; investimenti nella medicina del territorio, nelle cure intermedie e nella domiciliarità.

Spi, Fnp, Uilp continuano, inoltre, la loro lunga battaglia per avere una legge nazionale sulla non autosufficienza, a sostegno di milioni di anziani e delle loro famiglie (e tra le richieste centrali portate avanti dai sindacati) : “La legge sarebbe una risposta umana a tante persone che stanno male e una bella e grande riforma per tutto il Paese. La chiediamo da anni, inascoltati, basta incardinarla nella legge di bilancio. Quando una persona diventa non autosufficiente, non deve sentirsi in colpa o un peso, ma deve avere un aiuto dallo Stato” .

Per queste ragioni anche martedì 17 dicembre i sindacati dei pensionati raccoglieranno le firme dei cittadini a sostegno di una legge nazionale sulla non autosufficienza.