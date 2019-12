Alex Vizorek est une œuvre d’art, un blagueur au théâtre

Avec ses allures de bon élève et son ton professoral, Alex Vizorek, disserte sur tous les arts, de la poésie au cinéma, en passant par la danse et la musique classique. Cela change des thèmes habituels des one-man-shows. Même s'il n'est pas le premier à critiquer le sens de l'art contemporain et l'intérêt de jouer d'un instrument comme la contrebasse ou les cymbales dans un orchestre, son spectacle est drôle et très bien construit.

Il grouille de références, tellement nombreuses qu'il faut rester concentré en permanence afin de ne rater aucun jeu de mot ni aucune blague. Alex Vizorek est le nouveau phénomène de l’humour belge. Il emmène le public dans un univers flamboyant où Magritte, Ravel, Bergman, Visconti et Bergson côtoient Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris Hilton.

Alex Vizorek, one man show, sera sur les planc du Théâtre Splendor mercredi 18 décembre à 21h dans le cadre de la Saison Culturelle.

En 1999, Alex Vizorek entre à l’École de commerce Solvay. De 2001 à 2004, simultanément à ses études d’ingénieur de gestion, il suit des études de journalisme à université libre de Bruxelles. Fraîchement doublement diplômé, il décide de se tourner vers la comédie. En 2005, il part à Paris et c’est au Cours Florent qu’il apprend à faire ses gammes de comédien et d’humoriste. Après s’être essayé sur les planches parisiennes, il se produit à Bruxelles au club Kings of Comedy. Révélé aussi par le Made In Brussels Show, il se fait surtout remarquer en 2009 lors du festival du rire de Montreux (Prix François Silvant) avec son spectacle Alex Vizorek est une œuvre d’art, mis en scène par Stéphanie Bataille.

Il remporte de nombreux prix: en 2010, prix du jury du festival du rire de Rochefort, en 2013 le prix du Public de Rocquencourt et le prix SACD festival d’humour d’Andain’Ries. Stagiaire lors de ses études aux radios de la RTBF, il devient chroniqueur en radio sur VivaCité pour Les enfants de Chœur et sur La Première dans On n'est pas rentré! et Le Café serré.