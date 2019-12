Molly e Melody (data di nascita stimata anno 2017) sono delle cagnoline di piccola taglia 7/9 kg al max, sono dolcissime un po timide .

Per loro cerchiamo adozione o stallo o nel frattempo CERCHIAMO ANCHE GENITORI A DISTANZA DISPOSTI A PAGARE LORO UNO STALLO

Vi prego aiutateci ad aiutarlle!!!

Si trovano a Roma e si affidano vaccinate , chippate e sterilizzate in tutto il centro e nord Italia previa compilazione questionario preaffido, colloquio conoscitivo e firma sui relativi moduli di pre e post affido a persone disposte a mantenere nel tempo i rapporti con i volontari che li stanno seguendo. No solo giardino ma come veri membri della famiglia.

Per info Giovanna Riccardelli 366/2522013 giovannariccardelli@gmail.com 329/2421255 solo w app