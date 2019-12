I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sulle pagine dei quotidiani nazionali le elezioni regionali in Emilia Romagna test per governo e opposizione; l'inchiesta sulla Fondazione Open; Greta Thunberg incendia la piazza a Torino; Johnson è già sulla via della Brexit

IL CORRIERE DELLA SERA -Regionali, Bonaccini e il centrosinistra avanti (di poco) in Emilia Romagna; I segreti della Fondazione Open, due casseforti, viaggi e airbus in affitto. Greta in Italia, migliaia di giovani in piazza

LA STAMPA - Greta acclamata a Torino; il grido dell'onda verde, 'il clima che cambia uccide'. Johnson spinge sulla Brexit, 'via dall'Ue entro gennaio'. Il governo si spacca su Open e Popolare di Bari

LA STAMPA VDA - Il Presidente della Valle d'Aosta, Fosson, è indagato con gli assessori Vierin e Borrello per voto di scambio. Le scelte della 'ndrangheta alle Regionali valdostane

IL SOLE24ORE - Popolare Bari commissariatta, verso salvataggio con Mediocredito, Governo spaccato. Mercati, le ombre sul 2020: elezioni Usa, debito al top e rischio recessione.

GAZZETTAMATIN.IT -'Ndrangheta, la deputata Tripodi, 'indagato Presidente-prefetto, situazione inaccettabile'

AOSTASERA.IT -Inchiesta Egomnia, il presidente Vierin 'a quattr'occhi' con il boss

AOSTAOGGI.IT - Egomnia, il presidente Fosson verso le dimissioni

AOSTANEWS24.IT - Scambio elettorale politico-mafioso, indagato il Presidente Fosson, gli assessori Vierin e Borrello e il consigliere Bianchi