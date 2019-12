Per Aosta compleanno in musica tra antico e moderno

Si intitola «Augusta Praetoria Salassorum» il concerto in programma sabato 21 dicembre, alle 21 al teatro Splendor di Aosta. Organizzato con il sostegno del Consiglio regionale, l'evento ha come protagonisti il pianista e compositore aostano David Cerquetti e il Quartetto Ex Novo: il progetto musicale orbita intorno alla composizione che Cerquetti ha realizzato per celebrare il "compleanno" di Aosta, fondata nel 25 a.C. proprio nel giorno del solstizio d'inverno.

Il programma del concerto è diviso in due parti. La prima è articolata su cinque brani composti da Cerquetti: "La mia imperfezione", "Fuga a 4 voci in do minore", "Cronache di primavera", "Augusta Praetoria Salassorum" e "Freedom". La seconda parte è invece consacrata al "Quatour à cordes" di Maurice Ravel.

“Mi sono interrogato - dice David Cerquetti (foto) - sull'identità di Aosta e sul suo rapporto con la propria eredità storica. Credo che la melodia giusta per rappresentare la città sia data dall'equilibrio tra antico e moderno. Con ‘Augusta Praetoria Salassorum’ ho cercato di riprodurre questo immaginario, che prova a riunire la bellezza estetica perseguita nei tempi più antichi e la modernità.”

Dopo gli studi pianistici all'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta, David Cerquetti ha proseguito la propria formazione al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano, dove ha studiato composizione sotto la guida dei Maestri Marco Tutino e Paolo Tortiglione. La sua ricerca artistica si spinge verso la multimedialità, con una particolare attenzione all'immagine: tra le sue composizioni ci sono colonne sonore per spettacoli teatrali, cortometraggi ed esperienze pensate per il videomapping. Tra i suoi progetti c'è "Anima Energia", realizzato in collaborazione con il pattinatore olimpionico Matteo Rizzo: il punto di arrivo è stato il videoclip musicale pubblicato su YouTube con oltre 100mila visualizzazioni.

Il Quartetto Ex Novo (Carlo Lazari e Annamaria Pellegrino al violino, Paola Carraro alla viola e Carlo Teodoro al violoncello) si è costituito nel 1987 nell'ambito del più vasto Ex Novo Ensemble di Venezia, gruppo attivo nel campo della musica contemporanea. La lunga esperienza concertistica in festival italiani ed europei si è tradotta anche in molte opere proposte in prima esecuzione assoluta, tra le quali spicca un quartetto giovanile di Bruno Maderna eseguito postumo a Venezia nel 1989. L'ensemble ha registrato per Ricordi l'8° Quartetto di Gian Francesco Malipiero, il Quartetto del 1955 di Bruno Maderna per Stradivarius e il Quartetto op.17 di Giovanni Sgambati per ASV.

Il concerto si inserisce nel calendario di eventi che celebrano il "Compleanno di Aosta" sabato 21 e domenica 22 dicembre in virtù collaborazione tra l’Assessorato regionale del turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, il Comune di Aosta, l’Osservatorio astronomico regionale e l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta. L'ingresso al concerto è libero.