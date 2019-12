Maltempo, chiusa strada Val Ferret a Courmayeur, nevicate previste fino a sabato

Nevica intensamente nella zona del Monte Bianco dove il pericolo valanghe è salito al livello di 4-'forte' (su una scala crescente da 1 a 5) e il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha disposto la chiusura della strada della Val Ferret, da La Palud a Planpincieux. Al tunnel del Monte Bianco invece non sono segnalate particolari criticità, mentre il transito è vietato ai soli mezzi pesanti al traforo del Gran San Bernardo, anche per le forti nevicate che stanno rendendo difficoltosa la circolazione lungo le strade del Valais, in Svizzera.

L'Ufficio neve e valanghe della Regione segnala, a 2.000 metri di quota, circa 60 centimetri di neve fresca in Valgrisenche, nella zona Bianco e del Gran San Bernardo; circa 30 centrimetri sono registrati a Cervinia e nelle valli del Gran Paradiso. Spostandosi in bassa Valle, il livello scende a 15 centimentri in Val d'Ayas, Valle del Lys e Valle di Champorcher. Le precipitazioni, prevede l'Ufficio meteo, si esauriranno dal pomeriggio di sabato. L'Amministrazione comunale di Aosta, in una nota, comunica che al momento non si segnalano situazioni di particolare criticità e che tutte le strade comunali sono attualmente aperte e transitabili seppur con maggior prudenza.

"La parte principale degli interventi di pulizia dei marciapiedi, così come le operazioni di rimozione della neve - si legge nella nota del Comune - verrà attuata non appena la nevicata sarà cessata".