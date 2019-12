Prorogata al 17 aprile la scadenza domande contribuiti Cammini Balteo

Proroga del secondo avviso relativo alla concessione dei contributi a supporto del Cammino Balteo L’Assessorato regionale al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali comunica che, nell’ambito del Programma Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR), è stata prorogata fino al 17 aprile 2020 la scadenza per il secondo Avviso per la concessione di contributi in conto capitale a favore di PMI per progetti di investimento nel settore turistico-ricettivo, commerciale e dei servizi correlati, finalizzati a fornire accoglienza, ristoro, supporto e animazione ai fruitori del Cammino Balteo.

La proposta si propone inoltre di incrementare la dotazione finanziaria pubblica a valere sul secondo Avviso e di realizzare un’azione divulgativa adeguata per rendere informate le imprese interessate in merito alla proroga e all’incremento di risorse finanziarie pubbliche disponibili con l’obiettivo di consentire ai progetti presenti nella graduatoria definitiva del primo Avviso, ma non vincenti, di poter essere ripresentati per il secondo Avviso; stimolare la presentazione di nuovi e ulteriori progetti a valere sul secondo Avviso; accelerare la spesa a valere su questa azione finanziata con risorse FESR.Si ricorda che per questo secondo Avviso le domande potranno essere presentate sul sistema informativo SISPREG2014, accessibile al seguente indirizzo https://new.regione.vda.it/europa/beneficiari/gestione-progetti-sispreg