Salvini annuncia la venuta in Valle

«Sarò presto in Valle d’Aosta per sostenere un cambiamento vero, positivo e definitivo, senza infiltrazioni e con un unico obiettivo: il bene della Valle d’Aosta. Elezioni subito!» con queste parole il Segretario federale Matteo Salvini aveva commentato i recenti sviluppi emersi nell’ambito del processo Geenna, annunciando al tempo stesso la sua prossima visita in Valle d’Aosta.

Dopo poche ore la conferma è arrivata: Matteo Salvini sarà ad Aosta venerdì 20 dicembre. L’incontro si svolgerà all’Hostellerie du Cheval Blanc di via Clavalité 20 a partire dalle 10.30 e sarà l’occasione per incontrare i tanti valdostani che da tempo chiedono di poter tornare al voto per esprimere democraticamente la propria preferenza al fine di dare un nuovo governo ad una Regione paralizzata dalla politica e martoriata dalle inchieste giudiziarie.