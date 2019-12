Laurent Vierin respinge collegamenti con malavitosi

Respingo con forza e con tutto me stesso qualsiasi tipo di collegamento o insinuazione rispetto a certo mondi a me completamente lontani, in particolar modo con quella che oggi viene definita la locale, distante anni luce dai miei valori e ideali di una vita. Appartengo ad un mondo di valori, cultura e ideali che nulla hanno a che vedere con ciò che é illegalità, e questi anni di amministrazione senza macchia lo hanno sempre dimostrato.

Ho piena fiducia nel lavoro della magistratura e rispetto il lavoro che viene fatto a favore della legalità, che in più di 15 anni di amministrazione, condotta con dovizia, ho sempre rispettato e perseguito , oltre che difeso , ma rigetto qualsiasi tipo di insinuazione rispetto a collegamenti con mondi che neppure conosco e a me distanti.

Conoscere o magari anche solo parlare con persone che non puoi immaginare essere collegate a certe realtà non significa di certo farne parte e metterò in campo tutte le azioni e determinazioni del caso per dimostrare la mia estraneità a mondi che rifiuto e per tutelare il mio onore, i miei valori e i miei ideali, quelli del movimento a cui appartengo ma soprattutto per difendere le Istituzioni che ho l'onore di rappresentare.

Laurent Viérin