Successo del Christmas Agenda party di Confcommercio VdA

A poche ore dalla fine dell’evento di Natale di Confcommercio VdA il bilancio è più che positivo. Nel corso dell’evento di Natale rivolto alla presentazione e consegne delle nuove agende 2020 abbiamo colto l’occasione per svelare e condividere con gli associati, le numerose istituzioni presenti e gli “addetti ai lavori” i progetti e gli obbiettivi dell’Associazione.

L’evento si è aperto con l’introduzione del Presidente Confcommercio VdA Graziano Dominidiato che oltre a ringraziare staff e presenti in sala ha ribadito l’importanza di creare una fitta rete di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, associazioni e forze dell’ordine.

Il Presidente Confcommercio VdA ha sottolineato anche la crescita esponenziale dell’Associazione che in questi due anni grazie all’intenso e capillare lavoro svolto direttamente sul territorio ha raggiunto i 1500 associati. Solo il 2019 ha all’attivo circa 300 nuovi soci. Il programma è continuato con i saluti e gli auguri di alcune cariche istituzionali quali l’Assessore agli affari Europei, politiche del lavoro e trasporti Luigi Bertschy, l’Assessore alle Finanze Renzo Testolin, il Presidente della Chambre Nicola Rosset, il vicesindaco della città di Aosta Antonella Marcoz ed il Direttore della BCC Adriano Cesano.

Presenti in sala anche numerosi nostri sponsor che collaborano quotidianamente con noi per garantirci Più Convenzioni per i nostri preziosi associati. La kermesse Natalizia contava tra gli invitati anche Miss Federmoda e Miss Confcommercio VdA oltre ad un intrattenimento musicale che ci ha accompagnato durante l’apericena presso la “Societé en Ville”.

Il ringraziamento più sentito lo rivolgiamo a tutti i collaboratori e presenze in sala che hanno voluto condividere questo momento di aggregazione e confronto.

Vi ricordiamo che a partire dal 13 dicembre 2019 sarà possibile ritirare l’agenda Confcommercio frutto di un inteso lavoro. Abbiamo cercato di renderla unica ed utile a tutti gli imprenditori e di comodo utilizzo per appuntare quelle che saranno le scadenze ed appuntamenti del 2020. Oltre 2.000 agende saranno disponibili presso i nostri uffici in Piazza Arco d’Augusto 10. Venite a trovarci per scoprire le novità associative 2020 e per ritirare la tua agenda.