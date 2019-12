Aosta: Ministero finanzia progetti contro truffe anziani

Nel bilancio comunale di Aosta sarà creato un apposito capitolo a bilancio per iscrivere in entrata oltre 26.500 euro provenienti dal Ministero dell'interno da utilizzare per progetti volti a contrastare le truffe ai danni degli anziani.

"Le risorse - ha rimarcato Luca Girasole, assessore comunale alle politiche sociali ci consentono di confermare il progetto 'prevenzione e salute' ed il servizio di custode sociale / servizio di prossimità".

Nella sostanza si tratta di interventi di informazione e sensibilizzazione legati alla sicurezza condotti dalle forze dell'ordine; consolidamento delle reti di protezione; interventi volti a favorire la socializzazione e la prevenzione di fenomeni di solitudine ed emarginazione. "A questi servizi - aggiunge Girasole - si affiancano quelli di telesoccorso e teleassistenza istituiti con apposito 'numero verde' telefonico che vorremmo utilizzare dal 2020 anche per dare informazioni agli anziani, in collaborazione con le forze dell'ordine, proprio in merito al problema delle truffe agli anziani".