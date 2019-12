Lo studente valdostano Diego Mizzoni finalista al concorso di street art organizzato da Rete Rurale Nazionale

Ci sarà anche un giovane valdostano alla finale del concorso di street art organizzato nell’ambito di RurArt 2019, evento promosso dalla Rete Rurale Nazionale, il programma del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con cui l’Italia supporta le politiche di sviluppo delle aree rurali nel settennio 2014/20. Diego Mizzoni, studente del 5° anno del Liceo artistico di Aosta, è stato infatti selezionato tra le proposte pervenute da tutte le regioni e si esibirà in un live painting, con altri quattro artisti, nella finale in programma lunedì 16 dicembre a Roma, nella suggestiva cornice di Palazzo Velli Expo.

Quando dal Ministero hanno chiesto a tutte le regioni di segnalare un’artista per RurArt 2019, abbiamo pensato che questa avrebbe potuto essere una bella occasione per un giovane di mettersi in gioco in un contesto di portata nazionale, tanto più che le nuove generazioni sono oggi molto attente ai temi ambientali – racconta il dirigente dell’Autorità di gestione del PSR Alessandro Rota. – Abbiamo così contattato la Preside del liceo artistico, la professoressa Annamaria Distasi, che ha risposto con entusiasmo alla nostra proposta. Ed è stata un bella sorpresa quando ci è stato comunicato dal Ministero che l’artista valdostano aveva passato la prima selezione ed era stato scelto tra i cinque finalisti.

Rivolgerci ai giovani ci sembrava poi una scelta coerente con quanto stiamo facendo nell’ambito del PSR – aggiunge Rota – cercando di privilegiare gli interventi a loro destinati, perché sappiamo che è dal loro impegno e dalla loro passione che dipende il futuro della nostra agricoltura.

L’iniziativa rientra in una serie di attività organizzate per sottolineare il contributo dell’agricoltura alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Come spiegano gli organizzatori il coinvolgimento di un numero più ampio possibile di attori all'interno delle politiche di sviluppo rurale passa necessariamente da un utilizzo di forme e modi adeguati alla comunicazione contemporanea.

Il live painting si terrà contestualmente ad un incontro-dibattito sulle prospettive dell’agricoltura sostenibile nel contesto dei Programmi di sviluppo rurale 2014/20 e alla divulgazione di alcune buone pratiche realizzate con il sostegno dei PSR, alla presenza di rappresentanti del Ministero e della Commissione Europea. Per le conclusioni del dibattito e la premiazione dei vincitori interverrà il Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali, l’onorevole Teresa Bellanova.

Il vincitore del concorso artistico sarà decretato dal voto del pubblico, in sala o online. Tutto l'evento, con inizio alle ore 17, si potrà seguire in diretta sulla pagina facebook della Rete Rurale Nazionale ( www.facebook.com/<wbr></wbr>reterurale/), pagina sulla quale verranno anche fornite le istruzioni per la votazione online delle opere presentate.