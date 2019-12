I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sulle pagine dei quotidiani nazionali l'Italia va incontro al 'piano verde' europeo anche per salvare l'Ilva; in casa M5S è sempre più scontro; Oggi il 50enario della strage di piazza Fontana, Cartabia presidente della Consulta

IL CORRIERE DELLA SERA - Alta tensione sui ribelli M5S, Di Maio accusa la Lega: mercato delle vacche. La memoria, quei 17 volti, il giorno di piazza Fontana. Caetabia al vertice della Consulta

LA STAMPA - I fondi verdi Ue per salvare l'Ilva. Nel giorno delle donne, Cartabia prima presidente della Corte Costituzionale. Mes, il governo supera la prova ma si spaccano i grillini

LA STAMPA VDA - Inchiesta sulla Cogne, la Procura è alla ricerca di inquinanti nell'acqua. Condannato per violenze a un'anziana e tre colleghe operatrici sociosanitarie

LA REPUBBLICA - Con i fondi Ue del piano verde il governo Conte prova a salvare l'Ilva. Mes, la maggioranza tiene ma nei 5S adesso è scontro. E' Cartabia il nuovo presidente della Consulta

IL SOLE24ORE - Mercati, le ombre sul 2020: elezioni Usa, debito al top e rischio recessione. Il governo cerca i fondi del piano verde Ue per convincere Mittal

GAZZETTAMATIN.IT - Violenze sessuali ai danni di tre Oss e un'anziana, condannato 27enne

AOSTASERA.IT - Nasce da indagini su rumori e fumi la nuova inchiesta sull'acciaieria Cogne

AOSTAOGGI.IT - Aosta, una stele per ricordare l'attentato al pretore Giovanni Selis

AOSTANEWS24.IT - Valle d'Aosta, attese forti nevicate tra giovedì e sabato