Domani pomeriggio, a Pont-Saint-Martin, per informare la popolazione sulla gestione della viabilità legata agli esiti del monitoraggio della Frana di Quincinetto

Domani, venerdì 13 dicembre, alle ore 18, a Pont-Saint-Martin, nel Salone Polivalente–Auditorium del Palazzetto dello sport, il Presidente della Regione Antonio Fosson e l’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti della Regione Valle d’Aosta Luigi Bertschy, e il Sindaco di Pont-Saint-Martin, Marco Sucquet, alla presenza die rappresentanti della Protezione Civile Valle d’Aosta e Piemonte, incontreranno la popolazione per fare il punto in materia di viabilità alternativa, da attivare in fase di emergenza a seguito degli esiti del monitoraggio al movimento franoso di loc. Chiappetti e per l’attuazione dei prossimi programmi di interventi di messa in sicurezza del traffico viario Valle d’Aosta-Piemonte.

L’incontro pubblico sarà inoltre preceduto, alle ore 16 nella sala consiliare del Municipio di Pont-Saint-Martin, da una riunione del tavolo viabilità a cui parteciperanno tutti i soggetti coinvolti nella gestione del Piano speditivo relativo alla Frana di Quincinetto, le Forze dell’Ordine e i Sindaci della Bassa Valle.