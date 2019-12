Domani venerdì 13 dicembre sainte Lucie

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 13 dicembre

Ospedale Umberto Parini - ore 9.30-12.00

Visita ai degenti

Reparto di Psichiatria - ore 15.00

S. Messa in preparazione al Natale e visita ai degenti

Sabato 14 dicembre

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Seminario vescovile - ore 9.00-11.30

Scuola diaconi

Lunedì 16 dicembre

Curia vescovile - ore 9.30-12.00

Riunione del Collegio dei Consultori

Seminario - ore 18.00-22.00

Riunione del Consiglio pastorale diocesano

Martedì 17 e mercoledì 18 dicembre

Roma

Comitato per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Giovedì 19 dicembre

Ospedale Umberto Parini - 9.30-12.00

Visita ai degenti

Ospedale Umberto Parini - ore 16.00

S. Messa in preparazione al S. Natale

Seminario vescovile - ore 20.00-20.45

Scuola diaconi

Venerdì 20 dicembre

Ospedale Beauregard - mattino e pomeriggio

Visita ai degenti

Sabato 21 dicembre

Brissogne, Casa Circondariale - ore 14.00 e ore 15.00

Ss. Messe in preparazione al S. Natale

Martedì 24 dicembre

Ospedale Beauregard - ore 16.30

Natale del Signore - S. Messa della Vigilia

Cattedrale - ore 22.00

Natale del Signore - S. Messa della Notte

Mercoledì 25 dicembre

Cattedrale - ore 10.30

Natale del Signore - S. Messa del Giorno

Chiesa collegiata di Sant'Orso - ore 17.30

Vespri di Natale

Giovedì 26 dicembre

Priorato di Saint-Pierre – mattino

S. Messa e incontro con i Sacerdoti del Priorato

Venerdì 27 dicembre

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Domenica 29 dicembre

Cattedrale - ore 20.30

Veglia di preghiera per la Famiglia

Lunedì 30 dicembre

Cogne, Casa delle Suore di San Giuseppe – pomeriggio

S. Messa con i giovani del Rinnovamento nello Spirito

Martedì 31 dicembre

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa di Ringraziamento e Te Deum

con le Parrocchie del Centro storico

