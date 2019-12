Il Parini e il Beauregard sono ospedali a due Bollini Rosa

Diabetologia (assistenza e monitoraggio delle donne diabetiche in gravidanza), Dietologia e nutrizione clinica, Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare, Endocrinologia (presa in carico di donne in gravidanza con patologie tiroidee), Reumatologia, Geriatria, Ostetricia e Ginecologia (ambulatori specialistici endometriosi e dolore pelvico, percorso nascita, Medicina della riproduzione),Neonatologia e Patologia neonatale (anche con presenza di una foresteria), Neurologia, Oncologia medica (anche per attività in collaborazione con LILT e Viola), Urologia, Senologia, Psichiatria. Sono le eccelenze rosa dei due ospedali valdostani che per le quali quarta edizione consecutiva, hanno ricevuto ciascuno 2 Bollini Rosa per il biennio 2020-2021.

Rispetto al biennio precedente gli ospedali premiati sono aumentati da 306 a 355. Oltre ad una crescita numerica si è assistito ad un miglioramento qualitativo: 96 ospedali hanno ottenuto 3 bollini, il massimo riconoscimento, 167 hanno conquistato 2 bollini e 72 un bollino.

La valutazione delle strutture ospedaliere e l’assegnazione dei Bollini Rosa è avvenuta tramite un questionario di candidatura composto da 489 domande suddivise i 18 aree specialistiche. Un’apposita commissione multidisciplinare, presieduta da Walter Ricciardi, Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute della Donna del Policlinico Gemelli di Roma, ha validato i bollini conseguiti dagli ospedali nella candidatura, considerando gli elementi qualitativi di particolare rilevanza.

Tra i criteri di valutazione con cui sono stati giudicati gli ospedali vi è la presenza di aree specialistiche di particolare rilievo clinico ed epidemiologico per la popolazione femminile, l’appropriatezza del percorso diagnostico-terapeutico e l’offerta di servizi rivolti all’accoglienza e presa in carico della paziente. A partire dal 7 gennaio 2020 sul sito www.bollinirosa.it sarà possibile consultare le schede degli ospedali premiati, suddivisi per Regione, con l’elenco dei servizi valutati.

Alla valutazione positiva hanno contribuito la presenza di un servizio di mediazione interculturale (rivolto in particolare alle donne straniere) e l’impegno nella lotta contro la violenza sulle donne.

Alla cerimonia, presieduta da Francesca Merzagora, Presidente Onda, sono intervenuti, tra gli altri, Rossana Boldi, Vicepresidente Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, Fabiola Bologna, Capogruppo Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, Maria Rizzotti, membro Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica, Angela Spinelli, Direttore Centro nazionale prevenzione malattie e Promozione della salute dell’Istituto Superiore di Sanità.

Hanno ritirato il premio, per conto dell’Azienda USL VdA, Giorgio Galli (direttore della Comunicazione) e Paola Bocco (Ufficio stampa), entrambi referenti aziendali del programma Bollini Rosa.