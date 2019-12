Verrès: Variazione di bilancio stanzia fondi per migliorare decoro urbano, sicurezza stradale e pedonale

"L'impegno di riqualificare marciapiedi e strade del paese è per noi una priorità non solo per il necessario decoro urbano ma anche e soprattutto per garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti". Lo aveva detto meno di un anno fa in risposta a un'interpellanza il sindaco di Verres, Alessandro Giovenzi e ora quella promessa può divenire realtà.

Il Consiglio comunale verreziese ha infatti approvato una variazione di bilancio da 312.407 euro, che saranno in parte destinati al miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale; una parte dei fondi è poi utilizzata per ordinaria gestione.

Con 177.500 euro saranno ricostruiti due tratti di marciapiedi deterioratisi negli anni, uno nella trafficata via Circonvallazione e l'altro nella zona di fronte al Poliambulatorio e alle scuole elementari, marciapiede quest'ultimo su cui transitano a piedi ogni giorno bambini e anziani. Altri 26 mila euro saranno impiegati per il rifacimento dell'asfalto in alcune strade comunali, mentre 30 mila euro saranno impiegati per bonificare e mettere in sicurezza l'area in frazione Torille rimasta coinvolta da una frana meno di un mese fa, quando sotto una pioggia battente si rese necessaria l'evacuazione di alcune famiglie residenti a margine del villaggio.

Dal 2015, avvio dell'Amministrazione Giovenzi, sono stati già ripristinati alcuni tratti di via Circonvallazione ed è stato realizzato un nuovo marciapiede che dal bivio della Stazione ferroviaria porta alla Grangia Nuova - zona rurale anticamente sede di fattorie e stalle molto frequentata da escursionisti e appassionati delle passeggiate lungo i sentieri di campagna.

Nel corso dell'adunanza consiliare, l'Amministrazione di Verres ha omaggiato con due attestati di stima il parroco, don Giuseppe Busnardo, nell’anniversario dei suoi 50 anni di ordinazione sacerdotale e il maresciallo dei carabinieri Cosimo Spagnolo, che è stato comandante della caserma di Verrès per 22 anni e ora è in pensione.

Nell’occasione è stata anche approvata, all'unanimità, l'adesione alla Convenzione di Sant'Egidio per l’organizzazione di un evento di culto in onore del Santo in vista delle celebrazioni nel 2020 per i 1300 anni dalla morte.