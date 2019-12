Verres: La Panchina Rossa in piazza del Municipio contro le violenze sulle donne

Sulla Piazza 25 aprile, antistante il palazzo municipale di Verres, spicca da ieri la Panchina Rossa per ricordare a tutti che si deve contrastare sempre e ovunque le violenze sulle donne e di genere.

All’inaugurazione si notavano i bambini delle classi 4^ A e B, la 5^ A e B della Scuola Primaria dell'Istituzione Scolastica O. Jacquemet; con loro gli alunni delle classi 2^ della Scuola Secondaria di I^ grado dell'Istituzione Scolastica L. Barone; la classe 5^ dell'Indirizzo Finanza e Marketing dell'ISILTeP, che hanno fatto da cornice alla Panchina Rossa che è stata scoperta dalle ex vice sindache di Verres Piera Squinobal e Iolanda Casadei applaudite dalle tante donne presenti.

Da parte sua il Sindaco, Alessandro Giovenzi, ha ribadito l'importanza di coinvolgere e informare le giovani generazioni e le loro famiglie in tema di violenza di genere. Ha poi ringraziato le istituzioni scolastiche presenti “ per la sensibilità al tema e per le numerose iniziative sul tema che promuovo all'interno delle scuole”.