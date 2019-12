Un cippo ricorda i Caduti dell'Arma

"I nostri Caduti sono i Caduti di tutti gli italiani, ci ricordano il valore indissolubile della difesa della comunità e il sacrificio a cui è chiamato chiunque indossi questa divisa". Lo ha detto questa mattina il Generale dei carabinieri Aldo Iacobelli, comandante della Legione Piemonte e Valle d'Aosta, durante la cerimonia di inaugurazione di un cippo dedicato ai Caduti dell’Arma realizzato in occasione del centenario di fondazione dell'Associazione nazionale carabinieri-Anc in Valle d'Aosta.

Dopo la benedizione da parte del Vescovo di Aosta, Franco Lovignana, il cippo è stato posto nel piazzale della caserma 'Edoardo Alessi', sede del Comando Gruppo dei carabinieri valdostani, in via Clavalité ad Aosta.

"Sia di esempio chi è morto in servizio mentre operava per la sicurezza dei cittadini - ha ribadito il Generale Iacobelli - o per assicurare la pace nelle zone 'calde' del pianeta; uomini e donne animati da un coraggio e una nobiltà d'animo non comuni, ai quali va il nostro rispetto e il nostro affetto di commilitoni".

I volontari della sezione valdostana dell'Associazione nazionale carabinieri anche per il 2020 saranno impegnati in attività di volontariato svolgendo servizio d'ordine e assistenza nelle principali manifestazioni ludiche e culturali in Valle d'Aosta.