Jovençan: Il progetto Boudza-té ha centrato l'obiettivo

“Le finalità del progetto – ha ricordato la sindaca, Vally Lucianaz durante l’incontro, a cui ha partecipato anche Daniele Vallet, promotore dell’iniziativa – sono la salvaguardia dell’ambiente, la tutela della salute, il miglioramento della sicurezza, il benessere della popolazione e la progressiva riduzione dell’impiego dei mezzi a motore privati”.

Una quindicina di Dzouensaen avevano pre-aderito al progetto, partito a luglio e terminato a novembre di quest’anno, e 9 sono stati i partecipanti costanti ed effettivi, “il che significa un successo piuttosto importante per una realtà piccola come la nostra”, sottolinea Lucianaz.

E poi, 243,75 kg di CO2 non sono stati immessi in atmosfera grazie ai 1.625 km percorsi in totale dai partecipanti, che hanno così risparmiato 162,5 litri di benzina. L’Amministrazione comunale ha riconosciuto ad ogni partecipante la somma di 25 centesimi a chilometro percorso, in bicicletta 'muscolare' o “a pedalata assistita” o “a piedi”, con un tetto massimo giornaliero di 5 euro e mensile di 60 euro. Nel corso della serata, sono state distribuite le somme racimolate a forza di pedalate e di scarpinate ed è stato offerto un gadget ad ognuno dei partecipanti. Questi, peraltro, hanno deciso di devolvere i soldi in questione ad opere di tipo sociale: chi al progetto di solidarietà "Un vélo pour l’avenir" per l’acquisto di bici nel Distretto Sud del Congo, chi ad un’associazione per la ricerca sul cancro, chi all’ Associazione Sindrome Fibromialgica Valle D'Aosta.

L'incontro è stato anche l’occasione per fare un’analisi dell’esperienza e tutti si sono proposti di trovare il modo di continuarla e di diffonderla, per la qualità dell’ambiente e per la salute di tutti.