I sindaci Centoz e Miserocchi finalisti del Trofeo Strade al buio

Sarà una partita fra titani la finalissima del trofeo Strade al buio, riservato ai sindaci valdostani. Dopo avere superato le qualificazioni, Stefano Miserocchi, sindaco di Courmayeur, e Fulvio Contoz, primo cittadino di Aosta, devono giocarsi il primo e secondo posto.

Dipenderà tutto dai cittadini che documentano con foto e video quali tra le vie di Aosta e di Courmayeur sono le più buie. Stefano Miserocchi, sindaco di Courmayeur, pare avvantaggiato rispetto a Centoz in quanto dalla sua parte ha anche il buio nelle vie delle frazioni.

Ma Centoz può controbattere con le traverse del centro storicolasciate senza luce e che spesso vengono però illuminate dai cittadini e i commercianti, come succede per via D’Avise illuminata dalle lanterne di Rosanna e Patrizia della Pescheria Milani.

Miserocchi però può farsi forte del fatto che il CSC ha appaltato per quasi 130mila euro l’installazione delle luminarie e in tante vie non si vedono.

Fulvio Centoz può però replicare con le vie senza luminare e con le vie dove le luminarie sembrano dei lumini che sembrano un lugubre presagio

Insomma, sarà davvero una partita dura, senza esclusione di colpi con i cittadini spettatori di un’avvilente spettacolo amministrativo.