Fosson 'sono assolutamente sereno e ho fiducia nella magistratura'

"Ho appreso dagli organi di informazione che, nell'ambito dell'udienza preliminare in corso al Tribunale di Torino, sarebbero stati prodotti atti nei quali si farebbe riferimento anche alla mia persona. In proposito manifesto la mia assoluta serenità e la fiducia nella Magistratura che non potrà che accertare la mia totale estraneità. A questo proposito dichiaro la mia assoluta estraneità. Ogni diversa valutazione sarà presa nel momento in cui sarà noto il contenuto degli atti". Antonio Fosson Presidente della replica replica così alle notizie di un coivolgimento nell'inchiesta Geenna.

Per contro il Pm, come riporta l'ansa, Fosson sarebbe stato influenzato influenzato da pensionato calabrese Vicino a esponenti 'locale' Aosta. "Da sottolineare che Antonio Fosson (attuale presidente della Regione Valle d'Aosta, ndr) saluta Giuseppe Petullà chiamandolo sempre 'capo' e sembra incredibile che un semplice anziano pensionato di origine calabrese possa influenzare, anzi dettare, la linea politica di un ex senatore della Repubblica italiana e assessore regionale come Antonio Fosson". Lo scrive il pm Valerio Longi, titolare dell'inchiesta denominata 'egomnia', nella notazione trasmessa ad integrazione nell'ambito dell'udienza preliminare per l'operazione Geenna su infiltrazioni della ndrangheta in Valle d'Aosta.

Petullà - si legge ancora - è "soggetto vicino ad esponenti del 'locale' di Aosta quali Antonio Raso e Marco Di Donato". I carabinieri hanno anche documentato un incontro tra Fosson e Raso, nel ristorante di quest'ultimo, "per parlare delle elezioni regionali, ma il discorso avviene a voce bassissima e si riescono a comprendere solo brevissimi passaggi".