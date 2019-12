Anna Nigra lascia la carica caporedattore TgR VdA, rincrescimento del Condirettore

"Cara Anna, abbiamo lavorato insieme un anno, e continueremo a collaborare fino a quando tu lo vorrai, con il sorriso, come abbiamo fatto in questi mesi bellissimi e per me molto utili e di confronto quasi quotidiano". Roberto Pacchetti, condirettore della TgR Rai, commenta la decisioone di Anna Nigra di lasciare la carica di Redattore Capo della TgR VdA.

"Non lasci la Rai nè la Tgr, perchè - sottolinea il condirettore - ti vogliono bene sia l'azienda sia la testata più grande d'Europa che in questi giorni festeggia i 40 anni di attività. Come te ne vuole, e tanto, questa Direzione, che considera i rapporti umani fondamentali e più importanti di quelli professionali".

Si legge ancora nel commento di Pacchetti: "Grazie per questo decennio alla guida della redazione, grazie per il tuo impegno quotidiano e senza orari, grazie per questo tuo gesto, che ti fa onore e offre alla Tgr Valle d'Aosta una prospettiva di cambiamento sia al vertice sia alla redazione. Spero che tutti i colleghi facciano tesoro dei tuoi consigli, delle tue indicazioni e che il tuo successore, che il Direttore Casarin indicherà in tempi brevi, abbia lo stesso spirito di servizio e di appartenenza all'azienda".

Pacchetto aggiunge: "La Rai ha ancora tanto bisogno di persone e di professionisti come te, cara Anna, per cui preparati perchè, come si dice in questi casi - scherzando fra amici - "Con te non abbiamo ancora finito". Un abbraccio, Roberto Pacchetti".