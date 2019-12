Trop de neige en Savoie, Chamonix lance alerte avalanche

Ce mercredi matin, L'Haute Savoie s’est réveillée sous la neige et les premiers problèmes sur les routes se sont manifestés à Cahmonix comme ses voisines Demi Quartier, Megève, Combloux et Praz-sur-Arly après une soirée de mardi tempétueuse. Plusieurs interventions des sécouristes sur les pistes de et des sapeur-pompiers le long des routes, mais aussi l'occasion de rever aux joies des sports de glisse pour une saison qui s’annonce sous les meilleurs auspices.

Quand-meme, le Peloton de Haute Montagne de la Géndarmerie de Chamonix invite les résidents et le touristes passionnés de la montagne a ne pas sortir en balade ski et randonnées raquettes en solitaire; l'alerte avalanche est 'forte' sur tour le domaine alpin savoisien.