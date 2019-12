I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sulle pagine dei quotidiani nazionali i 600 sindaci di scorta a Liliana Segre e le Sardine in piazza a Torino; l'Italia va incontro al 'piano verde' europeo ma c'è tensione nel governo; in evidenza anche l'inchiesta sull'assessore lombardo Galli della Lega

IL CORRIERE DELLA SERA - 'Siamo noi la scorta'; i 600 sindaci con Segre. Governo, tensioni nei 5 stelle, oggi il voto sul fondo salva-Stati. Grave il bimbo travolto sulle strisce

LA STAMPA - Italia, sì al piano verde europeo; Costa, 'grande occasione'. Le piazze dei valori; Liliana Segre sfila a Milano con 600 sindaci, il popolo delle Sardine in piazza Castello a Torino

LA STAMPA VDA - Acciaieria Cogne, indagati 5 manager per inquinamento. UniVdA, indagato per riciclaggio il consigliere voluto dalla Lega. Buoni pasto 2.0, i ristoratori costretti a collezionare i pos

LA REPUBBLICA - Liliana Segre sfila per la democrazia a Milano 'scortata' da 600 sindaci. Le Sardine invadono piazza Castello a Torino. Governo, tensione per il voto sul salva-Stati

IL SOLE24ORE - Dal clima alla crisi valutaria, la top 5 dei rischi estremi per chi investe. Il piano ecologico della Ue piace all'Italia, per Costa è 'una grande occasione'

GAZZETTAMATIN.IT -Ferrovia, 'il costo del biglietto non è aumentato'

AOSTASERA.IT - Saint-Pierre, a fuoco il tetto di una casa

AOSTAOGGI.IT - Cogne Acciai Speciali, la procura indaga per inquinamento ambientale

AOSTANEWS24.IT - Cogne Acciai Speciali, cinque indagati per inquinamento ambientale