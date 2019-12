Il galateo del terzo millennio spiegato ai giovani

Fashion Fork è un libro unico nel suo genere. Si apre come un breve e frizzante romanzo, e poi diventa, nella seconda parte, un vademecum di galateo finalmente moderno e al passo con i tempi. L’autrice, Tiziana Busato Soprana, sarà presentata, da Anna Fosson, già capo cerimoniale della Regione, alla libreria Brivio di piazza Chanoux ad Aosta sabato 14 dicembre alle 17,30 nell’ambito della rassegna "Bon ton in libreria”.

Il libro è stato pensato e scritto per rispondere alle domande dei ragazzi di oggi, poco, anzi, per nulla, interessati alle regole vecchia maniera, ma desiderosi di fare bella figura con i prof e in classe, davanti a una commissione d'esame o in viaggio all'estero. L'autrice è laureata in Lettere Classiche ed è specializzata in Archeologia preromana Bachelor of Business Etiquette, University City New York (CUNY) Master in Relazioni Internazionali.

Tiziana Busato Soprana insegna in un liceo a Vicenza, scrive per Corriere Innovazione (Corriere della Sera), nella rubrica fissa mensile cartacea e digitale "Galateismi" e per “Cerimoniale Oggi”, rivista per addetti ai lavoro in tema, appunto, di cerimoniale, protocollo, galateo e business etiquette. Insegna Business Etiquette Internazionale a imprese italiane ed estere, associazioni di categoria e università. Ha fondato e dirige Prìncipi & Princìpi, associazione senza scopo di lucro che diffonde e modernizza la cultura del galateo e del cerimoniale internazionale e si rivolge a bambini e ragazzi.

Il suo motto" La tradizione è custodia del fuoco, non adorazione delle ceneri".