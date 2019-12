La Regione investe sui giovani imprenditori che creano Start up

Un premio da 150 mila euro con 'bonus' ulteriore da diecimila euro da ripartire tra cinque giovani imprenditori locali; uno spazio in VdA Structure ad Aosta a disposizione dei concorrenti al premio per lavorare alla stesura del loro businness plan; una sinergia tra enti pubblici e privati per dar corpo a un progetto di sostegno alle nuove aziende valdostane che fanno della tecnologia il loro punto di forza. Questo e molto altro costituisce l’Avviso per il premio 'Crea la tua Startup', ideato dall'assessorato regionale alle Attività produttive con il supporto di Confindustria Vda; della scuola di formazione imprenditoriale Federmanager Academy e della Fondazione Brodolini&Lattanzio Advisory.

"Il nostro obiettivo - ha spiegato l'assessore regionale Renzo Testolin presentando l'iniziativa - è promuovere lo spirito imprenditoriale, in particolare nei giovani talentuosi, sostenere la creazione di startup valdostane e aiutare lo sviluppo di imprese esistenti con bilanci in attivo".

I partecipanti, titolari di neoaziende innovative, dovranno presentare alla 'giuria' del premio il loro businness plan; il premio di 150 mila euro sarà suddiviso tra la cinque aziende che avranno realizzato i progetti imprenditoriali migliori: 40 mila euro andranno al primo classificato; 35 mila al secondo, 30 mila al terzo, 25 mila al quarto e 20 mila al quinto. Lo sponsor privato ST Electric ha inoltre messo in palio un premio ulteriore di 10 mila euro per l'azienda con il businness plan più 'tecnologico' che sarà cumulabile con gli altri premi.

Paola Muraro (foto a lato), presidente di Federmanager VdA, il sindacato dei dirigenti e quadri apicali delle aziende industriali che coordina Federmanager Academy, ha sottolineato che le opportunità per i vincitori di 'Crea la tua Startup' sono tante e interessanti: "Parteciperanno gratuitamente a un percorso formativo e potranno insediarsi in coworking in VdA Structure dove avranno anche accesso ai servizi di tutoring; saranno supportati nella creazione e nella conduzione della loro impresa per la durata di un anno e saranno iscritti gratuitamente a Confindustria VdA per i primi due anni di attività dell'impresa".

Per Giancarlo Giachino, presidente di Confindustria Valle d'Aosta, "il sostegno ai giovani imprenditori valdostani "sia uno dei compiti principali per una realtà come Confindustria, che opera al fianco delle imprese locali cercando di supportare richieste, esigenze, necessità. Siamo vicini alle startup della Valle e ne promuoviamo lo sviluppo con il massimo impegno".

Le domande per partecipare a 'Crea la tua Startup' devono essere presentate a mano in busta chiusa entro le ore 12 del 31 gennaio 2020 alla 'Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità' dell'assessorato regionale alle Attività produttive in piazza della Repubblica 3 ad Aosta; oppure via pec all'indirizzo 'industria_artigianato_<wbr></wbr>energia@pec.regione.vda.it .